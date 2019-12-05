Премьер-министр Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью пройдет в обновленном формате — задавать вопросы главе правительства будут журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.

Среди ожидаемых тем – экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» продлится в пределах полутора – двух часов, сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года.