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Премьер-министр Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов в прямом эфире

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью пройдет в обновленном формате — задавать вопросы главе правительства будут журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.

Среди ожидаемых тем – экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» продлится в пределах полутора – двух часов, сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года.

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