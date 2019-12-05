Пскович заплатил 400 тыс. рублей за убийство лося

Житель Островского района Псковской области заплатил 400 тыс. рублей за незаконную охоту на лося. В январе 2019 года во время коллективной охоты он убил трехлетнюю самку лося, внутри которой было два эмбриона.

Как пишет Псковское агентство информации, в природоохранной межрайонной прокуратуре посчитали, что мужчина нарушил условия, которые предусматривало выданное ему разрешение на добычу особи в возрасте до 1 года.

Надзорное ведомство обратилось с иском в Псковский городской суд о взыскании с охотника ущерба, который он причинил охотничьим ресурсам. Суд иск удовлетворил.