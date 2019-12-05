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СМИ узнали о возможной переброске тысяч военных США на Ближний Восток

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Администрация США рассматривает возможность увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке. В регион могут быть переброшены 14 тыс. военнослужащих и десятки кораблей в целях противодействия Ирану. Об этом сказано в четверг, 5 декабря, на сайте газеты The Wall Street Journal.

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Как изданию рассказали источники, президент США Дональд Трамп примет решение об этом в течение декабря. Допускается, что глава государства ограничится отправкой меньшего числа военного контингента, чем предлагает Пентагон.

Переброску военных в Вашингтоне рассматривают как фактор сдерживания Тегерана в случае попыток Ирана отреагировать на ужесточение односторонних американских экономических санкций.

Ряд источников выразил беспокойство по поводу того, что наращивание военного присутствия США в регионе спровоцирует Иран на решительные шаги или же приведет к перерастанию ситуации в вооруженный конфликт.

После публикации пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах опровергла эту информацию.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Исламской Республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

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