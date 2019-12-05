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Синоптики опровергли данные о 40-градусных новогодних морозах в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Синоптики опровергли информацию о сильном морозе до –40 градусов в Москве на Новый год. Об этом в четверг, 5 декабря, «РИА Новости» рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, развитие событий, описанных на портале Gismeteo, невозможно. Она уточнила, что за всю историю метеонаблюдений в столице лишь единожды наблюдалась такая низкая температура. Это было в новогоднюю ночь 1978–1979.

«Я не знаю, на основании каких моделей они делали этот прогноз, на основании каких заключений... Никакие модели не подтверждают развитие такого процесса, что новогодняя ночь была столь холодной», — заявила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также не поверил в 40-градусный мороз в Москве, назвав прогноз «бредом». Он также отметил, что в новогоднюю ночь погода будет зимней и очень мягкой. В эфире НСН он заявил, прогноз Gismeteo происходит в автоматическом режиме, и робот черпает данные с вашингтонского метеоцентра. Специалист подчеркнул, что «любой автоматический прогноз всегда нужно корректировать, относиться к нему очень настороженно». Тишковец также добавил, что строить прогнозы на Новый год в начале декабря еще слишком рано, и сделать это результативнее можно будет лишь за неделю до праздника.

2 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве и в ночь на 1 января температура воздуха составит –7...–9 градусов, днем — –3...–5 градусов. По области ожидаются слабый мороз и небольшой снег.

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