Рейсы в Воронеж появятся в зимнем расписании аэропорта Симферополя

Из международного аэропорта Симферополя в зимний период будут летать самолеты в Воронеж. Первый регулярный рейс отправится в этот город 18 декабря.

Перелеты будут совершаться на лайнерах Bombardier CRJ-100/200 каждую среду и субботу. Их выполнит авиакомпания «РусЛайн».

Время в пути составит около двух часов, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Летом 2019 года авиакомпания также выполняла рейсы в Воронеж два раза в неделю. Отмечается, что Воронеж станет 13-м направлением перелетов из Симферополя в этом осенне-зимнем сезоне.