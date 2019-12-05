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Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа

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В Воронеже в здании управления главного архитектора города проходят обыски. Силовики работают в кабинете главы управления строительной политики Владимира Пешкова.

Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на источники. Однако пока агентству не удалось получить оперативный комментарий в администрации города и у самого Пешкова.

Один из источников агентства связывает следственные действия с ситуацией с проектом организации общественного пространства у автовокзала. В начале августа мэрия объявила о проведении общественных слушаний по вопросу размещения там ярмарки. Однако местные жители выступили резко против проекта.

После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.

4 декабря сообщалось о намерении Воронежского государственного технического университета построить в городе 35-этажный образовательный центр на Московском проспекте.

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