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На Центральном рынке в Усолье-Сибирском произошел пожар

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В городе Усолье-Сибирском (Иркутская область) произошел пожар на Центральном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Днем в четверг, 5 декабря, загорелся один из торговых павильонов рынка. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен весь второй этаж, пишет ИА IrkutskMedia.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Площадь возгорания составила 64 кв. м.

В тушении были задействованы 15 человек личного состава и четыре автоцистерны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

3 декабря в Кемерово произошел пожар в мебельном центре. Пламя распространилось на площади 800 кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. В момент возгорания в цехе находились 20 человек.

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