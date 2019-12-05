День культуры Узбекистана впервые отметят в Калуге

В Калуге в областном молодежном центре впервые пройдет День культуры Узбекистана. Мероприятия состоятся 15 декабря. К участию в них приглашают выходцев из этой страны и тех, кто хочет познакомиться с ее культурой.

Как пишет газета «Весть», организаторы обещают полное погружение в атмосферу Средней Азии. Будет возможность попробовать блюда национальной кухни, посетить выставки прикладного творчества и литературы, познакомиться с народными костюмами, танцами и песнями.

Ранее сообщалось, что в инновационном выставочном центре в Калуге разместили экспозицию хлудневской игрушки. Для посетителей подготовили рассказ об истории этого народного промысла и показ его развития в современном мире.