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В Омской области школьнику проломили голову во время урока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Семикласснику проломили голову стулом на уроке в одной из школ Омской области. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 декабря в средней школе в поселке Русская Поляна. Во время урока двое сидящих рядом семиклассников мешали вести урок, из-за чего учитель пересадила их на разные парты. Продолжая игру, один школьник бросил в другого ручку, после чего встал, чтобы ее поднять. Когда он наклонился, его друг в шутку толкнул в его сторону стул, удар пришелся тому в голову, сообщает REGNUM.

На место прибыли врачи скорой, 13-летнего подростка госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Как пишет «Газета.ру», также у ребенка зафиксировали перелом теменной кости. В настоящее время он проходит стационарное лечение, которое займет около 10 дней. Травма не является тяжелой, поэтому операция ему не требуется, пишет сайт kp.ru.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

3 декабря сообщалось, что девятилетнюю девочку госпитализировали после урока физкультуры в Саратове после удара головой. По словам очевидцев, школьнице стало плохо во время занятия физкультурой в бассейне.

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