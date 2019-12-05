Счетная палата РФ назвала деятельность Росимущества убыточной и неэффективной

Счетная палата РФ назвала деятельность Росимущества по управлению федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП) недостаточно эффективной. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 5 декабря. К такому выводу палата пришла по итогам проверки за 2017–2018 гг.

«Всего в управлении Агентства находится 11 подведомственных ФГУПов и 104 — без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29. За 2018 год предприятия сгенерировали совокупный убыток 813 млн рублей», — сказал аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что предприятия массово используют государственные земли без договоров аренды. Из-за этого деньги за их использование не поступают в федеральный бюджет.

«Пять из закрепленных за ФГУП «ФТ-Центр» московских объектов имущества неправомерно выбыли из федеральной собственности. Сейчас на них оформлены права третьих лиц. Еще два объекта в столице были снесены без согласия Росимущества», — пишет ведомство.

Кроме того, у Счетной палаты вызывают сомнение методы, которыми достигаются показатели сокращения количества ФГУП. Отмечается, что Росимущество в ряде случаев включало в прогнозный план приватизации убыточные ФГУП и предприятия с проблемным имущественным комплексом. Это сделало невозможной процедуру преобразования предприятий в акционерные общества.

Заместитель руководителя Росимущества Илья Петров, слова которого приводит Счетная палата, с выводами контрольного ведомства согласился.

«По всем мероприятиям, которые были указаны в докладе, мы ведем комплексную работу и постараемся, насколько это возможно, исправить ситуацию», — сказал он.

В октябре Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа.