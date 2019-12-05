Суд в Москве вернул дело обвиняемых в гибели восьми пожарных

Преображенский суд Москвы вернул на доследование уголовное дело в отношении пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, которых обвиняют в гибели восьми коллег, сообщает ТАСС в четверг, 5 декабря.

По версии следствия, обвиняемые проявили халатность во время тушения пожара на складе на Амурской улице в Москве в 2016 году. Следствие считает, что они не приняли своевременные меры для снятия своих подчиненных с крыши здания, которая впоследствии обрушилась.

В то же время адвокат подсудимых убежден, что кровля рухнула из-за взрыва, но сотрудники следственных органов не проводили взрывотехническую экспертизу.

Адвокат Ширлина Руслан Голенков заявил накануне, 4 декабря, что предварительное следствие было проведено слабо. По его словам, в суде выяснены новые обстоятельства, которые не могли быть подвержены экспертной оценке, и специалисты, которые разрешали вопрос о том, что было причиной взрыва, не имели возможности изучить эти факты.

Прокурор и родственники погибших пожарных были против возврата дела на доследование.

Накануне председательствующий судья по этому делу предложила вернуть его на доследование.

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. В результате обрушилось более 100 кв. м здания. Возгорание удалось потушить только на следующий день.

Пожарные, которые первыми прибыли на место происшествия, вывели из здания около 100 человек и поднялись на крышу для установки водяной завесы для охлаждения компрессоров и газовых баллонов. Сначала с ними была потеряна связь, позже стало понятно, что выжить им не удалось.