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Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми

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Фото: РИА Новости/Ирина Куимова
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Родные и друзья погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» почтут их память в день десятилетней годовщины происшествия — 5 декабря. Акция пройдет в городском сквере.

Также в памятной встрече примут участие общественники и представители городских властей, пишет ТАСС. После возложения цветов к памятнику родственников погибших доставят на Северное кладбище, где похоронено большинство жертв пожара.

Вечером в Органном зале состоится концерт духовной музыки в память о погибших.

Пожар в «Хромой лошади», в результате которого погибли 156 человек, произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Пламя распространилось по помещению после возгорания пиротехники. Совладелец заведения Анатолий Зак своей вины не признал. Всего по делу о пожаре осудили семь человек. Зак в 2018 году досрочно вышел на свободу после пересчета срока по новому закону «день за полтора». В 2013 году его приговорили к наказанию в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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