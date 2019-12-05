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Старое здание банка Рукавишникова в Нижнем Новгороде вернут к жизни

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В Нижнем Новгороде планируют отреставрировать банк Рукавишникова и приспособить его к использованию. На научно-проектную документацию планируют направить 5,5 млн рублей. Условия проведения работ опубликованы на сайте госзакупок.

Как поясняет ИА «НьюсНН», банк Рукавишникова – это объект культурного наследия, который находится на Нижне-Волжской набережной. Его архитектором был Федор Шехтель, а скульптором – Сергей Коненков.

Заказчиком реставрационных работ выступает ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Деньги на проект выделят из регионального бюджета. Документация должна быть готова до 2 марта 2020 года.

В начале ноября сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют отреставрировать Музей быта народов Поволжья. На работы выделят около 10 млн рублей.

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