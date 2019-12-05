Омбудсмен заявил об освобождении задержанного на Украине единоросса

Задержанного в Херсонской области Украины члена севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого отпустили. Об этом сообщил «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в четверг, 5 декабря.

«Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили», — сказал Буцай, добавив, что не знает, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или по прекращению преследования.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Кучерявого, сообщила 4 декабря газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в парторганизации. По данным собеседника издания, Кучерявого задержали во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе, когда он возвращался в Крым после поездки в Херсон, где якобы оформлял украинский загранпаспорт.

На своем сайте СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» и возбуждение против него уголовного дела по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее, 29 ноября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которую подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского минобороны. Позже стало известно, что женщина оказалась гражданской служащей Черноморского флота России. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».