Бут высказался о шансах победы Трампа на выборах в 2020 году

Действующий президент США Дональд Трамп наверняка победит на выборах 2020 года. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил отбывающий заключение в американской тюрьме Мэрион россиянин Виктор Бут в интервью корреспонденту «РИА Новости».

«Сразу скажу: что касается результатов предстоящих выборов — я уверен в том, что Трамп их выиграет», — заявил Бут.

По его словам, настрой местных СМИ во многих штатах США резко отличается от настроя основных национальных телеканалов — многие местные СМИ поддерживают Трампа. Особенно это проявилось во время идущих сейчас слушаний, связанных с попыткой запуска процедуры импичмента американского президента, отметил россиянин.

«Те, кто смотрит новости основных американских телеканалов и принимает все, что видит и слышит, за чистую монету, даже не понимают, что это вовсе не импичмент, а лишь предварительное расследование того, есть ли основания для импичмента», — добавил он.

По мнению бизнесмена, в менталитете американцев заложено недоверие по отношению к федеральному правительству, а за последние сто лет законы, принятые на федеральном уровне, довольно сильно сократили права граждан и отдельных штатов.

«Очень много изменений в американских законах появилось в последние двадцать лет, и немалая часть ныне живущих американцев еще хорошо помнит, какой была жизнь в стране до этого, и сравнивает. Именно эти люди голосовали за Трампа, и для них попытка импичмента — это просто очередной «наезд» на конституционные права американского народа со стороны помешанных на глобализации «клинтоновских демократов», — подытожил Бут.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.

Супруга и дочь осужденного провели на территории США около двух месяцев. 18 сентября состоялась их первая встреча, которая длилась около четырех часов.

27 ноября Трамп заявил, что что инициированный демократами процесс импичмента только поможет ему выиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы.Также он выразил уверенность, что слушания в конгрессе США доказали безосновательность обвинений в его адрес.