Пассажиров доставят в аэропорт Саратова по воде

В Саратов с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Первым пунктом программы визита стало посещение местного аэропорта Гагарин.

Ему показали помещения, стойки регистрации и виртуальный музей, а также рассказали, что сейчас в Саратов летают самолеты семи авиакомпаний, больше всего «Аэрофлот» и «Победа».

По словам Комарова, аэропорт хорошо сделан. «Ответственно подошли. Постарались», — цитирует полпреда ИА «Взгляд-инфо». Ему продемонстрировали макет аэропорта, на котором видно расположение взлетной полосы и железнодорожной платформы.

Как отметил глава региона Валерий Радаев, «Гагарин» станет крупнейшим транспортным узлом. Это один из немногих аэропортов, куда людей можно доставлять по воде. Пассажиры также могут добираться до аэропорта по Северному и Южному подходам, а также на электричке.

Первый самолет новый саратовский аэропорт принял 20 августа. Позже Гагарин оценил глава государства Владимир Путин.