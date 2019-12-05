Служба безопасности Украины рассказала о задержании члена ЕР

В Херсонской области на российско-украинской границе задержали члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг, 5 декабря.

Сотрудники спецслужбы получили информацию, что Кучерявый планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В соответствии с украинским законодательством члену ЕР грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

В СБУ также заявили, что Кучерявого знают по его «антиукраинской позиции». По мнению сотрудников спецслужбы Украины, в 2014 году он «способствовал российской оккупации Крымского полуострова», помогал организовывать блокпосты в Севастополе и охранять общественный порядок.

Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в «Единой России», Кучерявый подозревается в государственной измене. В ближайшее время он будет арестован и помещен в СИЗО Херсона.

Кучерявый является руководителем агентства в Севастополе, занимающимся трудоустройством моряков. Ему 40 лет, он женат и имеет троих сыновей. В севастопольском отделении «Единой России» он координировал проект «Безопасные дороги». В 2014 году Кучерявый участвовал в событиях «крымской весны» и получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

29 ноября в Севастополе ФСБ России задержала россиянку по подозрению в госизмене. Впоследствии оказалось, что она является гражданской служащей Черноморского флота России.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».