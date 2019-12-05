Спасатели обнаружили пятое тело при разборе завалов дома в Польше

Спасатели при разборе завалов обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва бытового газа в жилом доме города Щирка на юге Польши. Об этом сообщает радиостанция rmf24 в четверг, 5 декабря.

«Недавно обнаружили еще одно тело. К сожалению, это ребенок», — сообщил глава Шленского воеводства Ярослав Вечорек.

Он также заявил, что спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под завалами никого нет.

«Работа ведется в тяжелых условиях. С одной стороны, это погодные условия — дым. Большая часть работ выполняется вручную, чтобы никому не навредить, из-за этого невозможно часто использовать тяжелое оборудование», — сказал Вечорек.

Взрыв газа произошел в среду, 4 декабря, в жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши. В результате взрыва строение рухнуло. Отмечается, что внутри могли находиться восемь человек.

Участие в спасательной операции принимают 12 пожарных бригад.