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Полиция возбудила уголовное дело после нападения на хоккеиста в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Полиция возбудила уголовное дело после нападения на 36-летнего капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева в центре Хабаровска. Об этом 5 декабря «РИА Новости» сообщил представитель городского УМВД.

«По результатам проверки и заключения медицинской экспертизы о степени тяжести полученных хоккеистом травм, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Согласно заключению экспертов, Кондратьеву причинен тяжкий вред здоровью», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что подозреваемый в нападении находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе хоккейного клуба агентству сообщили, что Кондратьев продолжает оставаться в больнице в состоянии средней степени тяжести.

«У него достаточно серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая травма. Пока не известно, сколько времени он пробудет в больнице. Следствию мы оказываем полное содействие», — сказали в «Амуре».

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря, у парковки кафе в Хабаровске. Кондратьев, защищая свою супругу, получил удар в область головы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Его жена не пострадала. Полиция задержала предполагаемого нападавшего.

13 октября трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге. В результате спортсменам удалось их победить, мужчин задержала полиция. Ими оказались мигранты.

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