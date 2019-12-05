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В Совбезе обвинили США в опасных для человечества действиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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США нагнетают напряженность в вопросе пролонгации договора в сфере страгетических наступательных вооружений (СНВ), истекающего в 2021 году. По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, такие действия опасны для всего человечества.

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Поведение Соединенных Штатов, в том числе выход из ДРСМД, отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы — всё это направлено «на снятие любых международно-правовых ограничений американского ВПК», рассказал Нургалиев в интервью «Интерфакс».

«Расцениваем это как безответственное стремление США добиться мирового доминирования путем наращивания своих военных возможностей», — отметил он.

Говоря о ДРСМД, Нургалиев подчеркнул, что Россия сделала для его сохранения всё возможное и предлагала для этого ряд инициатив.

В ноябре постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания, а также Китай не считают нужным заключать договор СНВ с Россией и США.

7 ноября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков высказал мнение, что дальнейшее сокращение CHB невозможно без подключения Великобритании и Франции.

Действие СНВ заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ «всё новое оружие России».

13 октября президент России Владимир Путин рассказал о последствиях непродления СНВ. По его словам, мир станет не только более опасным, но и менее предсказуемым. Президент отметил, что СНВ на сегодняшний день остается «практически последним инструментом ограничения гонки вооружений».

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