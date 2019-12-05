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Врачи рассказали о помогающих быстро справиться с кашлем средствах

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Фото: Depositphotos
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Специалисты рассказали, как можно быстро справиться с кашлем. Об этом пишет портал «Актуальные новости» 4 декабря.

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Врачи советуют больным пить как можно больше воды, делать ингаляции и полоскать горло соленой водой. Кроме того, можно воспользоваться пастилками от кашля.

Рекомендуется спать на дополнительной подушке, чтобы поднять голову выше — это поможет снизить вероятность появления спазмов во время сна.

На время болезни лучше отказаться от вредных привычек и избегать раздражителей.

В список советов врачи также включили мед, имбирный чай, эвкалиптовое масло, которое нужно втирать в область грудины, корень солодки и куриный суп. Кроме того, подавить блуждающую нервную активность, которую вызывает кашель, поможет шоколад, содержащий в своем составе теобромин.

Накануне врач-иммунолог Анна Шуляева заявила, что принимать антибиотики для профилактики категорически не рекомендуется. Специалист уточнила, что при использовании лекарств не по назначению растет риск уничтожения условно-патогенной микрофлоры, которая призвана бороться с бактериями.

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