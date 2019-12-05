Во Владивостоке окончательно утвердили бюджет на 2020 год

Депутаты думы Владивостока во втором и третьем чтениях утвердили проект бюджета на 2020 год. Доходы городского бюджета составят 16,39 млрд рублей.

Как рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Владимир Исаков, главный финансовый документ Владивостока остается социально ориентированным. В следующем году будет действовать 21 социальная программа, на реализацию которых планируют направить 14,74 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Чиновник отмечает, что около 62% всего бюджета пойдет на соцсферу. Наибольшие средства направят на развитие образования, ремонт и содержание дорог, программу по профилактике правонарушений. Часть средств предусмотрена на строительство детских садов, школ, реконструкцию стадиона «Авангард».

По словам председателя владивостокской думы Андрея Брика, проект бюджета был одобрен в ходе публичных слушаний 27 ноября. В них приняли участие депутаты, представители горадминистрации и общественности.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете страны на 2020–2022 годы. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн и 22,058 трлн в 2021 и 2022 годах соответственно.