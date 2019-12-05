Saudi Aramco решила застраховать объекты от войны и террористов

Нефтяная компания Saudi Aramco, пережившая налет беспилотников на свои объекты, планирует приобретение страховки от военных и террористических атак. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры ведутся с лондонским страховщиком Lloyd’s и другими британскими компаниями, пишет Reuters.

От официальных комментариев в Saudi Aramco отказались.

В конце октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO Saudi Aramco. Говорить о подробностях, по его словам, пока рано, так как надо сначала понять окончательный масштаб сделки.

14 сентября два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Ответственность за атаку взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако Арабская коалиция, США и ряд стран Европы возложили вину на Иран.

В Saudi Aramco тогда заявили, что случившееся не окажет серьезного влияния на бизнес и финансовые результаты.