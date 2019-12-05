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Вынесен приговор убившей дочь матери в Бийске

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Суд Бийска вынес приговор женщине, убившей свою 11-месячную дочь. Екатерину Шишкову приговорили к 15 годам лишения свободы. Свой поступок она объяснила тем, что ребенок отнимал у нее много времени и сил.

Как установило следствие, Шишкова вела асоциальный образ жизни. В июле 2019 года она вернулась из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Девочка плакала и мешала ей уснуть. Тогда женщина ударила ее рукой, а потом с высоты собственного роста швырнула в стену. Ребенок погиб.

На следующее утро, Шишкова, поняв, что ее дочь мертва, завернула тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов. Тело позже нашли случайные прохожие.

Как уточняет altapress.ru, эта девочка была не первым ребенком Шишковой. В 2017 году у нее умер младенец, тогда мать около недели ходила по городу с телом на руках.

29 ноября сообщалось, что в Белоруссии задержана мать девятилетнего мальчика, изувеченное тело которого нашли в Екатеринбурге. По некоторым данным, она проходила лечение в психиатрической больнице. Следователи не исключают, что женщина принимала участие в истязании ребенка.

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