Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Москва не является врагом для НАТО, заявил 4 декабря президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции после окончания саммита Североатлантического альянса в Лондоне.

«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — приводит «РИА Новости» слова главы польского государства.

По его словам, врагами альянса можно назвать террористические организации, а в отношении России враждебности нет.

В Совете Федерации РФ прокомментировали слова польского лидера. По словам сенатора Владимира Джабарова, слова Дуды отражают позицию не президента Польши, а американского лидера Дональда Трампа.

«Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России», — цитирует сенатора RT.

Джабаров также добавил, что не стоит ждать резких изменений в отношениях альянса и России, отметив, что сторонам удастся выстроить взаимовыгодные контакты посредством постепенных изменений.

Ранее в тот же день страны-члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, разрабатывает ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.