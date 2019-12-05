Стала известна личность стрелка на военно-морской верфи в Перл-Харбор
Стрелком, который открыл стрельбу на военно-морской верфи на американской объединенной базе Перл-Харбор, оказался американский матрос. Об этом база сообщила на странице в Twitter.
Как пишет The New York Times, мужчина открыл стрельбу и ранил трех работников верфи, а затем попытался покончить с собой. Отмечается, что двое пострадавших погибли в результате полученных ранений, еще один раненый находится в стабильном состоянии.
На данный момент неизвестны мотивы стрелявшего. Он мог действовать как против непосредственно пострадавших, так и открыть стрельбу по случайным людям.
Командующий ВМС на Гавайях контр-адмирал Роберт Чедвик рассказал на пресс-конференции, что матрос был назначен на военную службу в Колумбии на подводную лодку, которая была пришвартована на верфи для технического обслуживания.
4 декабря появилась информация, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харборе. В связи с инцидентом вход на базу был закрыт.