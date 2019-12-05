Стала известна личность стрелка на военно-морской верфи в Перл-Харбор

Стрелком, который открыл стрельбу на военно-морской верфи на американской объединенной базе Перл-Харбор, оказался американский матрос. Об этом база сообщила на странице в Twitter.

Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

Как пишет The New York Times, мужчина открыл стрельбу и ранил трех работников верфи, а затем попытался покончить с собой. Отмечается, что двое пострадавших погибли в результате полученных ранений, еще один раненый находится в стабильном состоянии.

На данный момент неизвестны мотивы стрелявшего. Он мог действовать как против непосредственно пострадавших, так и открыть стрельбу по случайным людям.

Командующий ВМС на Гавайях контр-адмирал Роберт Чедвик рассказал на пресс-конференции, что матрос был назначен на военную службу в Колумбии на подводную лодку, которая была пришвартована на верфи для технического обслуживания.

4 декабря появилась информация, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харборе. В связи с инцидентом вход на базу был закрыт.