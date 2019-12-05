МВД задержало 11 торговцев фальшивыми полисами КАСКО

Полиция пресекла деятельность банды, торговавшей поддельными полисами КАСКО в Московском регионе. Об этом в четверг, 5 декабря, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемых 11, двое из них — организаторы преступного бизнеса, остальные — рядовые участники. У них был доступ к клиентской базе одной из страховых компаний, и они от ее имени звонили клиентам и продавали им фальшивые полисы. Потерпевшими признаны 102 человека, материальный ущерб превышает 5 млн рублей, передает ТАСС.

Банда имела четкую внутреннюю структуру с распределением ролей участников. Информацию друг другу подозреваемые передавали в зашифрованном виде. «Кол-центр» располагался в Симферополе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В сентябре в Ленинградской области была задержана группа подозреваемых в мошенничестве со страховкой. По версии следствия, подозреваемые купили участок земли в садовом товариществе, поставили на нем фанерный муляж дома, застраховали эту постройку по поддельным документам, сожгли и подали документы на получение компенсации в 7,8 млн рублей.