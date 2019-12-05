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Партию наркотиков стоимостью более $800 млн изъяли в Австралии

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Фото: afp.gov.au
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Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков стоимостью более $800 млн. Об этом на своем официальном сайте в четверг, 5 декабря, сообщило ведомство.

Операция была проведена в Мельбурне совместно с пограничной службой Австралии. Партия наркотиков была обнаружена в акустических стереодинамиках во время проверки грузов в городском порту. Всего было найдено 1,596 т метамфитамина и 37 кг героина на сумму более 1,2 млрд австралийских долларов (около $828 млн).

По данному делу были арестованы двое мужчин 37 и 38 лет, а также 37-летняя женщина. Им были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. 5 декабря до конца дня они предстанут перед судом, им может грозить пожизненное заключение.

3 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.

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