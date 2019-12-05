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Виктор Сухоруков объяснил невозможность появления «Брата-3»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский актер Виктoр Cухoрукoв призвал не ждать продолжения фильмов «Брат» и «Брат 2». Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, съемки сиквелa стали невозможны после гибели исполнителя роли Данилы Сергея Бoдрoвa-младшего в 2002 году.

Актер, сыгравший в дилогии, признался, что раньше он и сам предлагал «воскресить» Бoдрoвa с помощью цифровой копии, но полностью отбросил надежды на продолжение картины после смерти режиссера Алексея Балабановa в 2013 году.

«Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении «Брата 2» забудьте», ‒ сказал актер.

В начале этого года шоумен Стас Барецкий сообщил о намерении снять фильм «Брат 3. Младший». Эти планы вызвали резко негативную реакцию среди кинематографистов. В марте Сухоруков и сыгравшая в «Брате 2» певица Ирина Салтыкова выступили против «Брата-3». Интернет-пользователи направляли петиции в Министерство культуры России с просьбой запретить съемки.

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