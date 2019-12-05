СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание члена политсовета севастопольского отделения партии «Единой России» Игоря Кучерявого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте в среду, 4 декабря.

Отмечается, что мужчина был задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в парторганизации сообщила, что Кучерявого задержали во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе, когда возвращался в Крым после поездки в Херсон.

Известно, что задержанный в Севастополе руководит агентством по трудоустройству моряков. Кучерявый женат и воспитывает троих сыновей. В 2014 году мужчина участвовал в событиях Крымской весны, получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

29 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которую подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского министерства обороны. Позднее стало известно, что женщина оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.