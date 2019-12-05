Прямой эфир

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание члена политсовета севастопольского отделения партии «Единой России» Игоря Кучерявого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте в среду, 4 декабря.

Отмечается, что мужчина был задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в парторганизации сообщила, что Кучерявого задержали во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе, когда возвращался в Крым после поездки в Херсон.

Известно, что задержанный в Севастополе руководит агентством по трудоустройству моряков. Кучерявый женат и воспитывает троих сыновей. В 2014 году мужчина участвовал в событиях Крымской весны, получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

29 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которую подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского министерства обороны. Позднее стало известно, что женщина оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СБУ опровергли информацию об обысках в офисе Медведчука
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019