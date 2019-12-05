НАТО признала космос сферой своей операционной деятельности

Главы государств — членов Североатлантического альянса (НАТО) утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне, отметил, что альянс намерен использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия.