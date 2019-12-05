Россия примет ответные меры в связи с высылкой дипломатов из ФРГ

Москва предпримет ответные меры на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине. Свой демарш немцы объяснили убийством гражданина Грузии.

Убитый 23 августа – Зелимхаан Хангошвили был связным у террористов. Он причастен к терактам на территории России. В 2003-2004 годах он участвовал в нападениях на федеральные силы в Ингушетии. В составе группировки Басаева причастен к смерти 98 человек.

Был тесно связан с иностранными боевиками Абу-Хавсом, Хаттабом и Абу-аль-Валидом. В 2016 году Грузия объявила Хангошвили в международный розыск. Он бежал в Европу через Украину от конкурентов по криминальному бизнесу. Поселился в Германии, где его и нашли.

Убийцу боевика задержали. Им оказался гражданином Российской Федерации. О возможной причастности российских властей к убийству в Берлине написала американская и немецкая пресса. Версия официального Берлина состоит в том, что Москва якобы «недостаточно сотрудничала» при расследовании этого преступления.

Никаких доказательств вины немецкая сторона Москве не предъявила.