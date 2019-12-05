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Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

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Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.

Автор статьи напоминает, что Россия — это странa, которой удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во временa Российской империи и CCCP территория страны достигалa 25 млн кв. километров.

Кроме того, в материале обращается внимание на суровый климат России. Русская зима сравнивается с «острым кинжалом», который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.

В качестве примера приводится Северная война против Швеции (1700 – 1721), Отечественная война 1812 года против Наполеона, а также Великая Отечественная война.

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и ее жителей действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова.

В конце ноября китайское издание Fenghuang wang написало, что если бы Советский Союз просуществовал бы до нашего времени, он был бы мировой державой, не уступающей США.

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