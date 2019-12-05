Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фондe России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 годa вырастут на 6,6%.

В ведомствe отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей.

В ПФР добавили, что у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно, пишет «Газета.Ру».

В ведомстве подчеркнули, что таким образом с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции.

Кроме того, в феврале на 3,8% проиндексируют ежемесячные выплаты 15 млн россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.

1 ноября Минтруд России предложил отказаться от обязательных требований по предоставлению различных документов для назначения и выплаты пенсий, если содержащиеся в них сведения имеются в распоряжении ПФР. Нововведения разработаны для оптимизации порядка предоставления госуслуг.