Трамп заявил об успешной поездке на саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что совершил успешную поездку в Лондон на саммит лидеров стран НАТО. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
По его словам, «фальшивые новости» пытаются принизить его успешную поездку в Лондон. Трамп отметил, что отлично поладил с лидерами стран – членов альянса и даже заставил их платить на $130 млрд в год больше и $400 млрд больше за три года.
Также американский лидер отметил, что власти США стараются обеспечивать мир силой и должны продолжать ее демонстрировать на всех фронтах, в том числе сухопутном, воздушном, морском и космическом.
С 3 по 4 декабря в Лондоне прошел саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран – членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.
В конце ноября Вашингтон попросил страны альянса увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году. В Германии, несмотря на высказывания ряда политиков, готовы выполнить это требование. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что именно США следует благодарить за существование такого «оплота свободы и мира», как НАТО.