Трамп заявил об успешной поездке на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что совершил успешную поездку в Лондон на саммит лидеров стран НАТО. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

По его словам, «фальшивые новости» пытаются принизить его успешную поездку в Лондон. Трамп отметил, что отлично поладил с лидерами стран – членов альянса и даже заставил их платить на $130 млрд в год больше и $400 млрд больше за три года.

.@NATO has now recognized SPACE as an operational domain and the alliance is STRONGER for it. U.S. leadership ensures peace through strength and we must continue to show strength and WIN on all fronts – land, air, sea, and SPACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

Также американский лидер отметил, что власти США стараются обеспечивать мир силой и должны продолжать ее демонстрировать на всех фронтах, в том числе сухопутном, воздушном, морском и космическом.

С 3 по 4 декабря в Лондоне прошел саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран – членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.

В конце ноября Вашингтон попросил страны альянса увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году. В Германии, несмотря на высказывания ряда политиков, готовы выполнить это требование. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что именно США следует благодарить за существование такого «оплота свободы и мира», как НАТО.