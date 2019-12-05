Взрыв газа прогремел на горнолыжном курорте в Польше

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Wybuch gazu w #Szczyrk. W środku mogło byc nawet 8 osób pic.twitter.com/bZnpyGXmH4 — Joanna Wieczorek (@Asia__Wieczorek) 4 декабря 2019 г.

По данным агентства, в результате взрыва строение рухнуло. Отмечается, что в нем проживали восемь человек. Пока неизвестно, есть ли кто-то под завалами.

Участие в спасательной операции принимают 12 пожарных бригад.

В июне сообщалось, что жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва газа.