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Взрыв газа прогремел на горнолыжном курорте в Польше

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Фото: REUTERS
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Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в результате взрыва строение рухнуло. Отмечается, что в нем проживали восемь человек. Пока неизвестно, есть ли кто-то под завалами.

Участие в спасательной операции принимают 12 пожарных бригад.

В июне сообщалось, что жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва газа.

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