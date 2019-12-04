Французский генерал назвал реальностью слова Макрона в адрес Турции

Бывший глава французской военной миссии при ООН Доминик Транкан рассказал «РИА Новости», что считает констатацией факта обвинения, прозвучавшие от президента Франции Эммануэля Макрона в сторону Турции о том, что Анкара сотрудничает с силами, подконтрольными «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ).

«Это не было эскалацией. Это было напоминанием о реальности», — заявил Транкан, отвечая на вопрос журналистов, можно ли назвать слова Макрона эскалацией ситуации в отношении двух стран.

Транкан также отметил, что Турция далека от принципов НАТО. Генерал подчеркнул, что нынешний кризис в отношениях двух стран — это кризис между Францией и турецким правительством. По мнению Транкана, большинство населения Турции не согласно с Эрдоганом, что подтверждают недавние муниципальные выборы.

Днем ранее Макрон обвинил Турцию в том, что она «борется против тех, кто сражался вместе с нами», и заявил, что Анкара работает с посредниками ИГ, сообщает Europe 1.

18 октября Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. По его словам, это ослабило на долгое время репутацию альянса и поставило под вопрос функционирование НАТО.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира», целью которой было заявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. Действия турецких военных были направлены против террористов ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. Также Анкара считает террористами членов «Сирийских демократических сил» (SDF) и входящие в них курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) за связь с РПК.