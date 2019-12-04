В Белом доме сработала ложная пожарная тревога

В здании Белого дома в Вашингтоне сработала противопожарная сигнализация, которая оказалась ложной тревогой. Об этом 4 декабря пишет The Hill.

В результате тревоги людей эвакуировали не только из правительственной резиденции, но и из стоящего неподалеку административного здания Эйзенхауэра.

Отмечается, что президента США Дональда Трампа в этот момент в здании не было — он находится в Лондоне на саммите НАТО.

26 ноября в Вашингтоне была объявлена 20-минутная воздушная тревога, в процессе которой перекрыли территорию Белого дома. Днем позже сообщалось, что возможной причиной произошедшего могла стать стая птиц, а не самолет, как предполагалось изначально.