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Трюдо связал свои комментарии о Трампе с объявление места проведения G7

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал говорить, извинился ли он за свои комментарии о президенте США Дональде Трампе в кулуарах саммита НАТО. При этом отметил, что его высказывание было связано с тем, что американский лидер объявил местом проведения саммита «большой семерки» (G7) Кэмп-Дэвид.

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«Вчера вечером я упомянул тот факт, что перед моей встречей с президентом Трампом состоялась незапланированная пресс-конференция, и я был рад принять в ней участие, но она несомненна была примечательной», — ответил премьер Канады на вопрос об извинениях перед Трампом. Как уточнил Трюдо, у него «великолепные отношения» с президентом США и его командой.

Говоря о своих словах, что у команды президента США «отвисла челюсть», Трюдо объяснил, что «все были удивлены и рады узнать, что следующая встреча G7 пройдет в Кэмп-Дэвиде». «Я думаю, это было незапланированным заявлением, и мне кажется, что иногда делегации всех лидеров бывают с отвисшими челюстями из-за непредвиденных заявлений, как и из-за таких видео, например», — цитирует его в среду, 4 декабря, «РИА Новости».

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой группа глав государств якобы насмехается над Трампом в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Как пишет The Independent, в ходе беседы политики шутили о пресс-конференции главы Белого дома с французским лидером Эммануэлем Макроном и его поведении на приеме в Букингемском дворце вечером во вторник, 3 декабря.

На видео собеседники говорят о чьем-то опоздании на саммит, а глава британского правительства Борис Джонсон отмечает что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут. Джастин Трюдо в свою очередь пошутил, что у команды главы государства «челюсти попадали на пол». Конкретных имен политики не называли, но СМИ предположили, что речь шла о Трампе.

Комментируя данное видео глава Белого дома назвал канадского премьера двуличным, но «милым парнем».

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