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В Петербурге хулиган закидал снегом Вечный огонь

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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В Санкт-Петербурге неизвестный закидал снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом ТАСС 4 декабря рассказали в компании «ПетербургГаз».

«Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Горение восстановлено», — сообщили в пресс-службе. По словам сотрудников обслуживающей компании, повреждений газоснабжения обнаружено не было.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что причастные к инциденту устанавливаются, а по факту происшествия проводится проверка.

В распоряжении телеканала «78» появилась видеозапись, на которой видно, как хулиган забрасывает Вечный огонь — судя по кадрам, им мог оказаться подросток. После того, как пламя погасло, он убежал.

В октябре в Волгограде задержали двух военных, которые бросали в Вечный огонь шелуху от семечек.

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