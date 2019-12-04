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Вучич рассказал о советах Путина по покупке вооружения

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград купил новое российское вооружение по совету президента России Владимира Путина. Об этом 4 декабря сообщило «РИА Новости».

«Мы уже купили много важных и нужных вещей. Когда мы были на Дне Победы на параде, президент Путин мне посоветовал, что купить, и я послушал. Сейчас это должно приехать к нам в Сербию», — сказал он.

Вучич подчеркнул, что в военной сфере между Россией и Сербией установилось отличное сотрудничество, проводится большое количество совместных мероприятий. Также он поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за поддержку сербской армии.

Белград закупил у России вертолеты Ми-17 и Ми-35, поставка которых начнется уже в этом году, истребители МиГ-29, бронетранспортеры и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

6 ноября Вучич заявил, что Сербия не станет покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за отсутствия денег. Однако 2 декабря посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что Белград заинтересован в покупке ЗРК.

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