Трамп заявил об отказе Макрона от слов о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон взял свои слова о «смерти мозга» НАТО обратно, поскольку понял, что Североатлантический альянс начал усиливаться. Об этом в среду, 4 декабря, заявил американский лидер Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО в Лондоне.

«Сейчас НАТО занимает сильную позицию, мне кажется, самую сильную за всю историю. Вчера (3 декабря. — Ред.) я провел переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как страны (входящие в состав альянса. — Ред.) усиливаются», — цитирует его ТАСС.

Также глава Белого дома положительно оценил саммит НАТО в Лондоне, отметив, что после того, как он стал президентом США, многие страны — члены альянса повысили свои расходы на оборону.

Накануне, 3 декабря, Трамп раскритиковал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвав их оскорбительными для остальных стран — членов альянса. Также он подчеркнули, что ни одно другое государство не нуждается в НАТО больше, чем Франция.

7 ноября Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации. До этого французский лидер также критиковал турецкую операцию в Сирии, называя ее грубой ошибкой НАТО и Запада.