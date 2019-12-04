Прямой эфир

Трамп заявил об отказе Макрона от слов о «смерти мозга» НАТО

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон взял свои слова о «смерти мозга» НАТО обратно, поскольку понял, что Североатлантический альянс начал усиливаться. Об этом в среду, 4 декабря, заявил американский лидер Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО в Лондоне.

Не НАТО мусорить: альянс переживает сильнейший раскол в своей истории
На пороге 70-летия организация всё меньше способна адекватно реагировать на новые угрозы

«Сейчас НАТО занимает сильную позицию, мне кажется, самую сильную за всю историю. Вчера (3 декабря. — Ред.) я провел переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как страны (входящие в состав альянса. — Ред.) усиливаются», — цитирует его ТАСС.

Также глава Белого дома положительно оценил саммит НАТО в Лондоне, отметив, что после того, как он стал президентом США, многие страны — члены альянса повысили свои расходы на оборону.

Накануне, 3 декабря, Трамп раскритиковал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО, назвав их оскорбительными для остальных стран — членов альянса. Также он подчеркнули, что ни одно другое государство не нуждается в НАТО больше, чем Франция.

7 ноября Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации. До этого французский лидер также критиковал турецкую операцию в Сирии, называя ее грубой ошибкой НАТО и Запада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон рассказал об изменении отношения НАТО к России за 30 лет
Песков отказался комментировать слова о «смерти мозга» НАТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019