МИД Украины пообещал демарши Казахстану после слов Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность высказываниями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 4 декабря на сайте внешнеполитического ведомства.

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ — организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актам, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств. Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего друга и партнера, а также всегда соблюдала принципы, зафиксированные в Договоре о дружбе и сотрудничестве, подписанном в 1994 году. В МИДе добавили, что подобные высказывания Токаева противоречат международной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года.

Ранее, 4 декабря, Токаев заявил, что в Казахстане не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией, а также напомнил, что проведение Минских переговоров изначально инициировал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. 27 марта того же года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает поддержать территориальную целостность Украины и признать референдум не имеющим законной силы.

Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».