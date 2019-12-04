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Прокуратура взяла под контроль строительство бассейна в Ульяновской области

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В Ульяновской области прокуратура взяла под контроль строительство бассейна в Инзе, которое длится уже два года. Стоимость контракта на выполнение работ составила 128,8 млн рублей, подрядчику выплачено 90% от суммы.

Инзенская межрайонная прокуратура провела проверку хода работ и выявила ряд нарушений. Специалисты обнаружили трещины в помещении под чашей бассейна, а в помещении, из которого осуществляется управление отоплением, частично обрушились элементы подвесного потолка, пишет 1ul.ru.

Прокурор потребовал у главы муниципалитета проконтролировать устранение нарушений, а также привлечь к ответственности лиц, допустивших такую ситуацию.

Контракт на строительство нового бассейна в Инзе заключили в 2017 году. Подрядчик должен был завершить работы к 1 октября 2019 года.

3 декабря сообщалось, что в Мурманске планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

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