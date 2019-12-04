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В СБУ опровергли информацию об обысках в офисе Медведчука

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не проводили обыски в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook в среду, 4 декабря.

«Уважаемые журналисты, пожалуйста, не распространяйте информацию «РБК-Украина», где я якобы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал «нет» с «да», — написала Гитлянская.

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По ее словам, следственные действия проходят в одном из офисов охранной компании, связанной с Медведчуком. Согласно официальным данным СБУ, данная фирма проводила незаконное прослушивание и видеонаблюдение за гражданами Украины. В деле фигурирует сразу несколько уголовных статей.

Ранее, в этот же день, информация про обыски появилась на официальном сайте партии Медведчука. Действия СБУ там расценивали как политическую расправу и месть.

Силовики, по данным партии, пришли сразу к шести народным депутатам. Помимо самого Медведчука, проверяли Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного и Александра Колтуновича.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории, которая очень плохо закончится», связанной с финансированием партии Медведчука. Там, в свою очередь, посчитали, что украинский лидер с помощью СБУ устраняет оппозицию в стране.

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