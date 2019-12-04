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Новый образовательный центр хотят построить в Воронеже

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Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) выступил с инициативой о создании 35-этажного образовательного центра на Московском проспекте. Как пояснили в пресс-службе вуза, в аудиториях сделают передвижные стены, чтобы трансформировать их под расписание, а также планируется запустить инжиниринговые центры, передает ИА «Абирег».

Проект поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В настоящее время ВГТУ ведет строительство учебного корпуса и общежития для студентов. В ближайшее время планируется возведение дома для сотрудников, где будет расположена библиотека.

Ранее в Томске разработали проект научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Речь идет об интеграции университетов, предприятий реального сектора экономики и научных организаций.

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