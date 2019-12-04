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Провайдеры помогут ускорить расширение системы быстрых платежей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более двух десятков банков воспользовались сторонними технологическими провайдерами для подключения к системе быстрых платежей (СБП). Об этом «Известиям» рассказали в процессинговых компаниях.

Это решение позволяет присоединиться к системе быстрее и проще, подтвердили в нескольких кредитных организациях. Чем больше организаций в СБП, тем больше клиентов получат выгоду от переводов по номеру телефона.

Эксперты полагают, что в полную силу система заработает после подключения к ней Сбербанка.

В настоящее время есть как минимум две процессинговые компании, через которые можно присоединиться к системе быстрых платежей, — «Золотая корона» и Uniteller. Через первую подключились уже несколько банков. Среди них — Совкомбанк, банки «Левобережный» и «Веста».

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 5 декабря.

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