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В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

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Фото: РЕН ТВ
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РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге. Инцидент произошел 24 ноября.

Тренер спортсменки рассказала, что ее подопечная упала вместе со снарядом с высоты 7–8 м во время выполнения своего номера. По ее словам, падение произошло из-за неправильно организованного подвеса.

31-летняя гимнастка сломала позвоночник, врачи диагностировали у нее полное поперечное повреждение спинного мозга. 1 декабря женщину транспортировали в Москву.

Реабилитация после подобных травм очень дорогая, но организаторы соревнований отказываются оплачивать лечение спортсменки.

Весной американская гимнастка Саманта Керио получила серьезную травму в ходе соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта в городе Батон-Руж (Луизиана, США). Спортсменка, которая представляла Обернский университет штата Алабама, неудачно приземлилась, в результате чего сломала обе ноги.

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