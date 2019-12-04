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Приговор обвиняемому в экстремизме Жукову огласят 6 декабря

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Приговор студенту НИУ ВШЭ блогеру Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, огласят 6 декабря. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Дело Жукова рассматривается в Кунцевском суде Москвы. Оглашение приговора назначено на 10:00. Прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.

Егора Жукова арестовали 2 августа. Изначально, по версии следствия, он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. В дальнейшем преследование по этому делу было прекращено, а Жукову были предъявлены обвинения в призывах к экстремизму в своих роликах на YouTube.

29 ноября Басманный суд Москвы арестовал участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева по подозрению в применении насилия к сотруднику полиции. По версии следствия, мужчина нанес удар сотруднику Росгвардии металлическим ограждением и пытался препятствовать движению других полицейских.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек.

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