В Москве к концу дня высота снежного покрова достигнет 6 см

В Москве и области в ближайшее время ожидается сильный снегопад, а высота снежного покрова достигнет 6 см. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

«В течение часа Москву и область накроет зарядами снега и метелью с ухудшением видимости до 2–3 км и менее! Высота снежного покрова повысится с 2 см до 5–6 см. Дорожная обстановка осложнится. Тормозной путь увеличится в 4 раза (при скорости 60 км/ч — до 70 м)!» — написал он.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «РИА Новости», что 4 декабря во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и метель, а также гололедица.

По прогнозам метеорологов, в столице в среду ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с. В подобных условиях происходит снижение средней скорости на дорогах, а также растет число мелких ДТП. В связи с этим московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт. В вечерние часы ожидаются затруднения на дорогах, в особенности в центральной части города и на кольцевых магистралях.

Согласно данным RT, метель, снегопады и порывистый ветер в столицу принес атлантический циклон. Синоптики присвоили погоде «жёлтый» уровень опасности. Подобная ситуация сохранится вплоть до четверга, 5 декабря, после чего в мегаполис придет небольшое потепление. По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха будет подниматься до 0 градусов. Теплая погода сохранится по меньшей мере до конца недели.